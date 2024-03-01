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В Подмосковье капитально отремонтируют более 40 школ

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В Министерстве строительного комплекса Московской области заявили о предстоящем капитальном ремонте 42 школ.
В Подмосковье капитально отремонтируют более 40 школ
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на ведомство.

Работы проведут в соответствии с современными стандартами.

Специалисты обновят фасады, кровли, входные группы, заменят все инженерные системы, установят новые окна и двери, сантехнику, заменят мебель, установят новое оборудование.

Также будут благоустроены прилегающие территории.

Срок сдачи — к 1 сентября 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Тверской области планируют отремонтировать 176 школ и детских садов в 2024—2025 годах.

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