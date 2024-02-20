В Тверской области отремонтируют 176 школ и детсадов за два года
Об этом сообщает tverigrad.ru.
«Мы сегодня утвердили программу ремонтов детских садов и школ, чтобы наши дети ходили в хорошие качественные учреждения. Преподаватели отличные, а вот материально-техническая база должна быть приведена в соответствие. Это и сельские школы в том числе», — заявил губернатор Игорь Руденя.
В частности, должна быть усовершенствована материально-техническая база 78 школ. Также запланирован ремонт в 84 детсадах.
Ранее сообщалось, что в Калининградской области построят восемь школ.