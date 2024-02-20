В Тверской области отремонтируют 176 школ и детсадов за два года

В Тверской области планируют отремонтировать 176 школ и детских садов в 2024—2025 годах.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

«Мы сегодня утвердили программу ремонтов детских садов и школ, чтобы наши дети ходили в хорошие качественные учреждения. Преподаватели отличные, а вот материально-техническая база должна быть приведена в соответствие. Это и сельские школы в том числе», — заявил губернатор Игорь Руденя.

В частности, должна быть усовершенствована материально-техническая база 78 школ. Также запланирован ремонт в 84 детсадах.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области построят восемь школ.