RT в Telegram
Подпишись

Историк Симонов рассказал малоизвестный факт о первом полёте Гагарина в космос

Короткая ссылка
Руководитель музея Лётно-исследовательского института (ЛИИ) им. М.М. Громова Андрей Симонов рассказал, что Юрий Гагарин первым из людей ощутил невесомость в космосе, будучи при этом пристёгнутым ремнями безопасности к креслу.

Перед полётом в космос у Гагарина не было возможности получить полноценный опыт пребывания в невесомости, поделился он в беседе с газетой «Известия».

Краткосрочное представление о таком состоянии можно было получить лишь во время полётов на учебном реактивном истребителе МиГ-15УТИ.

«Поэтому во время полёта на орбите специалисты не стали рисковать и не «отпустили» первого космонавта парить по кабине. В итоге на космическом корабле он был жёстко зафиксирован в кресле привязными ремнями», — объяснил Симонов.

Ранее сообщалось, что выставка, приуроченная к 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина, будет доступна в Музее космонавтики на ВДНХ с 7 марта по 1 сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить