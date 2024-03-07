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Россиянки назвали сувениры и бельё самыми неуместными подарками к 8 Марта

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Россиянки, принявшие участие в новом исследовании, перечислили самые неуместные, по их мнению, подарки к Международному женскому дню. 25% назвали сувениры, 16% — нижнее бельё, носки и колготки.

Также 10% женщин посчитали таковыми цветы и конфеты, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование финтех-компании ЮMoney и ретейлера в сфере моды Lamoda.

Ещё 7% женщин считают, что не стоит дарить парфюм и косметику, столько же неуместным подарком назвали сертификаты, а 3% — украшения и ювелирные изделия, сумки и обувь.

По мнению некоторых, в список неуместных подарков нужно включить также дезодоранты, наборы для депиляции, весы, абонементы в фитнес-зал и термокружки.

В то же время 33% считают, что любые подарки на 8 Марта могут быть уместны.

Ранее специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов дал рекомендации, как выбрать полезный и нужный подарок на 8 Марта.

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