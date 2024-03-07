Охотинспектора будут судить за ранение школьницы в Челябинской области

В Челябинской области охотинспектор, ранивший школьницу во время охоты, предстанет перед судом.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СКР по региону.

Охотинспектору из Союза обществ охотников и рыболовов Челябинской области вменяют «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

После новогодних каникул мужчина, пытаясь подстрелить косулю, промахнулся и ранил в спину школьницу. Врачи экстренно госпитализировали пострадавшую, ранение не повлекло тяжких последствий для её здоровья.

Дело было на контроле у главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

В феврале в пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что мужчина выстрелил в фельдшера из травматического пистолета в Москве.