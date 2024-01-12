Бастрыкину доложат об огнестрельном ранении школьницы в Челябинской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела, возбуждённого по факту огнестрельного ранения школьницы в Челябинской области.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Председатель СК России поручил руководству СУ СК России по Челябинской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — отметили в пресс-службе.

Дело возбуждено в отношении 63-летнего охотинспектора из «Союза обществ охотников и рыболовов Челябинской области», подозреваемого в совершении преступления, совершённого по неосторожности. 9 января во время охоты он, метясь в дичь, промахнулся и попал в спину 11-классницы. Девушка была госпитализирована.

Ранее сообщалось, что в Туве перед судом предстанет 35-летний россиянин, выстреливший в мужчину из карабина во время охоты.