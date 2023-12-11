RT в Telegram
Подпишись

В Туве будут судить охотника, застрелившего мужчину из карабина

Короткая ссылка
В Туве перед судом предстанет 35-летний россиянин, выстреливший в мужчину из карабина во время охоты.
В Туве будут судить охотника, застрелившего мужчину из карабина
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует пресс-служба регионального СУ СК России.

По данным ведомства, в сентябре мужчина во время охоты увидел объект, принял его за животное и выстрелил в него из карабина.

«Причинив тем самым по неосторожности потерпевшему, находившемуся на привале в тайге, тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался на месте», — говорится в сообщении.

Обвинительное заключение утверждено, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.

Ранее в Тюмени суд приговорил к пожизненному заключению мужчину, убившего свою бывшую тёщу и нового сожителя экс-супруги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить