В Туве будут судить охотника, застрелившего мужчину из карабина
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Об этом информирует пресс-служба регионального СУ СК России.
По данным ведомства, в сентябре мужчина во время охоты увидел объект, принял его за животное и выстрелил в него из карабина.
«Причинив тем самым по неосторожности потерпевшему, находившемуся на привале в тайге, тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался на месте», — говорится в сообщении.
Обвинительное заключение утверждено, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.
Ранее в Тюмени суд приговорил к пожизненному заключению мужчину, убившего свою бывшую тёщу и нового сожителя экс-супруги.