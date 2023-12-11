В Туве будут судить охотника, застрелившего мужчину из карабина

В Туве перед судом предстанет 35-летний россиянин, выстреливший в мужчину из карабина во время охоты.

Об этом информирует пресс-служба регионального СУ СК России.

По данным ведомства, в сентябре мужчина во время охоты увидел объект, принял его за животное и выстрелил в него из карабина.

«Причинив тем самым по неосторожности потерпевшему, находившемуся на привале в тайге, тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался на месте», — говорится в сообщении.

Обвинительное заключение утверждено, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.

Ранее в Тюмени суд приговорил к пожизненному заключению мужчину, убившего свою бывшую тёщу и нового сожителя экс-супруги.