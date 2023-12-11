В Тюмени вынесли приговор по делу об убийстве двух человек

В Тюмени суд приговорил к пожизненному заключению мужчину, убившего свою бывшую тёщу и нового сожителя экс-супруги.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональную прокуратуру.

По имеющейся информации, обвиняемый 19 февраля 2023 года напал с ножом на бывшую жену, её сожителя и бывшую тёщу. От полученных ранений мать и сожитель потерпевшей скончались на месте.

Проведённая по делу судебно-психиатрическая экспертиза признала подсудимого вменяемым.

Как отметили в прокуратуре, помимо пожизненного лишения свободы, суд назначил обвиняемому принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания основного наказания.

Ранее сообщалось, что суд приговорил жителя Свердловской области к 17 годам за двойное убийство.