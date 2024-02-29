Пациент скорой выстрелил в фельдшера из пистолета на востоке Москвы
- РИА Новости
В сообщении отмечается, что агрессивного мужчину обезоружил коллега медика. Затем он оказал помощь пострадавшему напарнику.
«Преображенская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход доследственной проверки, проводимой по данному факту», — сообщили в прокуратуре.
Ранее в столичной прокуратуре проинформировали о передаче в суд дела в отношении мужчины, избившего ребёнка на западе Москвы.