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Пациент скорой выстрелил в фельдшера из пистолета на востоке Москвы

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Вызов скорой в одну из квартир на востоке Москвы обернулся инцидентом со стрельбой. Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, мужчина, которому потребовалась помощь врачей, выстрелил в фельдшера из травматического пистолета.
Пациент скорой выстрелил в фельдшера из пистолета на востоке Москвы
  • РИА Новости

В сообщении отмечается, что агрессивного мужчину обезоружил коллега медика. Затем он оказал помощь пострадавшему напарнику.

«Преображенская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход доследственной проверки, проводимой по данному факту», — сообщили в прокуратуре.

Ранее в столичной прокуратуре проинформировали о передаче в суд дела в отношении мужчины, избившего ребёнка на западе Москвы.

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