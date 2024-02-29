Пациент скорой выстрелил в фельдшера из пистолета на востоке Москвы

Вызов скорой в одну из квартир на востоке Москвы обернулся инцидентом со стрельбой. Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, мужчина, которому потребовалась помощь врачей, выстрелил в фельдшера из травматического пистолета.

РИА Новости

В сообщении отмечается, что агрессивного мужчину обезоружил коллега медика. Затем он оказал помощь пострадавшему напарнику. «Преображенская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход доследственной проверки, проводимой по данному факту», — сообщили в прокуратуре. Ранее в столичной прокуратуре проинформировали о передаче в суд дела в отношении мужчины, избившего ребёнка на западе Москвы.