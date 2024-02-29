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Прокуратура направила в суд дело в отношении мужчины, избившего ребёнка в Москве

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Солнцевская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело, возбуждённое по факту избиения 38-летним мужчиной подростка в Москве. Фигуранту может грозить до 12 лет лишения свободы.
Прокуратура направила в суд дело в отношении мужчины, избившего ребёнка в Москве
  • РИА Новости

Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, инцидент произошёл вечером 28 января у одного из жилых домов на улице Домостроительной. Мужчина подбежал к двум подросткам, после чего сбил одного из них с ног и нанёс ему несколько ударов рукой и ногой в область головы.

«Здоровью ребёнка причинён тяжкий вред, мальчик был госпитализирован», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об аресте девяти человек, устроивших драку на юге Москвы. Их поместили в спецучреждение.

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