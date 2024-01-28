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МВД: полиция арестовала устроивших драку на юге Москвы

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В московском отделении МВД заявили о задержании и последующем аресте девяти человек, устроивших драку в столичном районе Орехово-Борисово Южное.
МВД: полиция арестовала устроивших драку на юге Москвы
  • globallookpress.com

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства, причиной драки стал бытовой конфликт.

В пресс-службе МВД отметили, что после ареста сотрудники полиции составили административные материалы по статье 20.1 КоАП России и все девять задержанных были арестованы на 15 суток.

«Они помещении в спецучреждение», — добавили в ведомстве.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о хулиганстве по ч. 2 ст. 213 УК России.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве пассажира метро, который в ходе ссоры воткнул оппоненту в руку отвёртку.

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