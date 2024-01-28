МВД: полиция арестовала устроивших драку на юге Москвы
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства, причиной драки стал бытовой конфликт.
В пресс-службе МВД отметили, что после ареста сотрудники полиции составили административные материалы по статье 20.1 КоАП России и все девять задержанных были арестованы на 15 суток.
«Они помещении в спецучреждение», — добавили в ведомстве.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело о хулиганстве по ч. 2 ст. 213 УК России.
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве пассажира метро, который в ходе ссоры воткнул оппоненту в руку отвёртку.