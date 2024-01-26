В Москве пассажиру метро во время ссоры воткнули в руку отвёртку
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Об этом информирует пресс-служба столичного главка МВД России.
По данным ведомства, словесный конфликт, переросший в драку, возник между пассажирами на станции метро «Добрынинская».
«Один из них достал предмет, похожий на отвёртку, и ударил им по руке своего оппонента, причинив ему телесное повреждение в виде открытого ранения правой кисти», — говорится в сообщении.
Полиция задержала 34-летнего мужчину на месте происшествия и доставила в полицейский отдел.
Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
Ранее мировой судья судебного участка №378 Пресненского района Москвы арестовал пранкеров, бегавших по крыше вагона метро.