В Москве пассажиру метро во время ссоры воткнули в руку отвёртку

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве пассажира метро, который в ходе ссоры воткнул оппоненту в руку отвёртку.

Об этом информирует пресс-служба столичного главка МВД России.

По данным ведомства, словесный конфликт, переросший в драку, возник между пассажирами на станции метро «Добрынинская».

«Один из них достал предмет, похожий на отвёртку, и ударил им по руке своего оппонента, причинив ему телесное повреждение в виде открытого ранения правой кисти», — говорится в сообщении.

Полиция задержала 34-летнего мужчину на месте происшествия и доставила в полицейский отдел.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее мировой судья судебного участка №378 Пресненского района Москвы арестовал пранкеров, бегавших по крыше вагона метро.