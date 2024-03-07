Киберэксперт Пашков: число DDoS-атак на сайты магазинов растёт в праздники
Количество таких веб-атак увеличивается в период праздников, их цель — из-за сбоев в работе сайтов обеспечить отток пользователей и нанести финансовый ущерб, поделился он в разговоре с газетой «Известия».
По его словам, с 19 февраля специалисты фиксируют волну веб-атак на российские онлайн-магазины косметики. Их количество может доходить до 230—260 тыс. в сутки и держится уже более двух недель.
Также продолжаются атаки, использующие уязвимость в веб-приложениях, за счёт которых злоумышленники могут получить доступ к базам данных и другой конфиденциальной информации.
«Такой же всплеск мы ожидаем и 8 марта», — заключил Пашков.
Ранее ведущий эксперт лаборатории Positive Technologies Expert Security Center Александр Леонов заявил, что в январе 2024 года хакеры по всему миру чаще всего использовали три известные уязвимости.