Киберэксперт Пашков: число DDoS-атак на сайты магазинов растёт в праздники

Руководитель направлений WAF и Anti-DDoS ГК «Солар» Алексей Пашков заявил, что число веб-атак на российские онлайн-магазины возросло до 260 тыс. в сутки в последние недели.

Количество таких веб-атак увеличивается в период праздников, их цель — из-за сбоев в работе сайтов обеспечить отток пользователей и нанести финансовый ущерб, поделился он в разговоре с газетой «Известия».

По его словам, с 19 февраля специалисты фиксируют волну веб-атак на российские онлайн-магазины косметики. Их количество может доходить до 230—260 тыс. в сутки и держится уже более двух недель.

Также продолжаются атаки, использующие уязвимость в веб-приложениях, за счёт которых злоумышленники могут получить доступ к базам данных и другой конфиденциальной информации.

«Такой же всплеск мы ожидаем и 8 марта», — заключил Пашков.

Ранее ведущий эксперт лаборатории Positive Technologies Expert Security Center Александр Леонов заявил, что в январе 2024 года хакеры по всему миру чаще всего использовали три известные уязвимости.