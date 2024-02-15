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Киберэксперт Леонов назвал программы, которые хакеры чаще атаковали в январе

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Ведущий эксперт лаборатории Positive Technologies Expert Security Center Александр Леонов заявил, что в январе 2024 года хакеры по всему миру чаще всего использовали три известные уязвимости.
Киберэксперт Леонов назвал программы, которые хакеры чаще атаковали в январе
  • Gettyimages.ru
  • © Andrew Brookes

Первая носит название CVE-2023-22527 и имеет высший балл опасности — 10 из 10, поделился эксперт с «Газетой.Ru».

Она содержится в программе Atlassian Confluence австралийского разработчика ПО Atlassian. Только в январе 2024 года было зафиксировано более 1 тыс. попыток эксплуатации CVE-2023-22527 на российских предприятиях, отметил эксперт.

Вторая уязвимость, по словам Леонова, называется CVE-2023-34048 с уровнем угрозы 9,8 из 10. Уязвимое ПО — приложение для централизованного управления средами VMware vSphere и построения виртуальной облачной инфраструктуры.

Третья — CVE-2023-7028, её уровень критичности — 10 из 10. Угроза связана с получением контроля над чужой учётной записью в GitLab CE/EE путём манипуляций с формой восстановления пароля.

Ранее разработчик нейросетей, генеральный директор группы компаний «Наносемантика» Станислав Ашманов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщение о том, что компания OpenAI начала маркировать изображения, созданные искусственным интеллектом.

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