Специалист Фомин предупредил о мошеннических схемах перед 8 Марта

Эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин рассказал об активизации мошенников накануне 8 Марта.

В эти дни злоумышленники будут ориентироваться на мужчин, поскольку они заинтересованы выгодно приобрести подарки, заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

«Следовательно, заказ цветов и сладких подарков с доставкой на дом — наиболее популярное направление в предпраздничный период», — отметил специалист.

Фомин рекомендовал в первую очередь проверить, когда был зарегистрирован сайт по продаже подарков или цветов.

«Если сайту всего две недели или даже меньше, это должно вызвать подозрение. Важно убедиться, что на сайте применяется защищённый протокол HTTPS. Эта последовательность должна быть указана в адресной строке. Если используется незащищённый протокол HTTP (без S), оплачивать что-либо на таком сайте небезопасно», — заключил эксперт.

Ранее эксперт по кибербезопасности ГУ Банка России по ЦФО Алексей Потехин рассказал о мошеннических схемах, которые используются злоумышленниками в преддверии 8 Марта.