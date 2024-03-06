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Специалист Потехин предупредил о мошеннических схемах в преддверии 8 Марта

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Эксперт по кибербезопасности ГУ Банка России по ЦФО Алексей Потехин рассказал о мошеннических схемах, которые используются злоумышленниками в преддверии 8 Марта.

В беседе с «Газетой.Ru» Потехин заявил, что одна из схем построена на нескольких приёмах социальной инженерии, когда потенциальным жертвам сообщают о подарке, предлагают ответить на несколько вопросов и просят установить на телефон какое-либо приложение.

«Конечно, относиться к таким внезапным предложениям следует критически. Не нужно переходить по ссылкам из сомнительных сообщений, даже если их вам прислали знакомые», — отметил эксперт.

Ещё одна тематическая схема нацелена на женщин, которые уже получили подарки, заказанные для них в интернете. После доставки поступает звонок от «сервиса», который якобы занимался доставкой и который утверждает, что к празднику будет подарен букет, но доставку нужно оплатить.

В рамках третьей схемы в мессенджер мужчине приходит реклама с предложением приобрести букет с доставкой, для чего достаточно заполнить специальную форму по ссылке. Для покупки требуется ввести данные платёжной карты.

Ранее, как сообщало URA.RU, глава Югорска (Ханты-Мансийский автономный округ) Алексей Харлов в соцсетях рассказал, что мошенники вновь рассылают от его лица сообщения гражданам с фейковых аккаунтов.

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