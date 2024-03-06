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В Подмосковье предоставили 2228 земельных участков врачам по льготной программе

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В Московской области предоставили 2228 земельных участков врачам по льготной программе с 2021 года.
В Подмосковье предоставили 2228 земельных участков врачам по льготной программе
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«В ноябре 2022 года мы расширили категорию получателей, добавив в него врача-реабилитолога, а в 2023 году — гериатров. Таким образом, на сегодняшний день список включает 38 специальностей», — заявил глава комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

Мера поддержки призвана удержать уже работающих в муниципальных округах узких специалистов и привлечь новые кадры.

Ранее в ЯНАО рассказали о предоставлении жилья медикам.

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