В Подмосковье предоставили 2228 земельных участков врачам по льготной программе

В Московской области предоставили 2228 земельных участков врачам по льготной программе с 2021 года.

Об этом сообщает телеканал «360».

«В ноябре 2022 года мы расширили категорию получателей, добавив в него врача-реабилитолога, а в 2023 году — гериатров. Таким образом, на сегодняшний день список включает 38 специальностей», — заявил глава комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

Мера поддержки призвана удержать уже работающих в муниципальных округах узких специалистов и привлечь новые кадры.

Ранее в ЯНАО рассказали о предоставлении жилья медикам.