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Флорист Николаева рассказала, как выбрать качественный букет на 8 Марта

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Президент Санкт-Петербургской ассоциации флористов Алла Николаева дала советы по выбору качественного букета на 8 Марта.
Флорист Николаева рассказала, как выбрать качественный букет на 8 Марта
  • Gettyimages.ru

«Если у роз на бутонах оборваны внешние зеленоватые лепестки — рубашки, то они уже будут меньше стоять. У хризантем сердцевина должна быть цвета самой хризантемы, самого цветка, а не коричневой или усохшей какой-то», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

По её словам, важно тщательно осмотреть цветы в букете, так как гвоздика, например, может быть прикреплена к стеблю с помощью булавки.

Как отметила Николаева, дома букет, завёрнутый в бумагу, не нужно сразу разворачивать — пусть он адаптируется к температурному режиму.

Ранее Алла Николаева в беседе с RT дала россиянам советы по выбору цветов к 8 Марта.

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