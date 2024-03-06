В Оренбургской области вручили награды лучшим женщинам региона

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер наградил лучших женщин региона.

Об этом сообщает RIA56.

Торжественная 26-я церемония награждения прошла 6 марта в здании областной филармонии.

Восемь женщин области были признаны лучшими в номинациях: «Деловая женщина», «Женщина — мать», «Женщина — открытие года», «Женщина на службе Отечеству», «Женщина — общественный деятель», «Женщина и милосердие», «Женщина — спортивная гордость» и «Признание».

Ранее сообщалось, что в Московской области 498 жительниц региона наградили знаком «Материнская слава».