RT в Telegram
Подпишись

В Оренбургской области вручили награды лучшим женщинам региона

Короткая ссылка
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер наградил лучших женщин региона.
В Оренбургской области вручили награды лучшим женщинам региона
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.

Торжественная 26-я церемония награждения прошла 6 марта в здании областной филармонии.

Восемь женщин области были признаны лучшими в номинациях: «Деловая женщина», «Женщина — мать», «Женщина — открытие года», «Женщина на службе Отечеству», «Женщина — общественный деятель», «Женщина и милосердие», «Женщина — спортивная гордость» и «Признание».

Ранее сообщалось, что в Московской области 498 жительниц региона наградили знаком «Материнская слава».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить