В Оренбургской области вручили награды лучшим женщинам региона
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56.
Торжественная 26-я церемония награждения прошла 6 марта в здании областной филармонии.
Восемь женщин области были признаны лучшими в номинациях: «Деловая женщина», «Женщина — мать», «Женщина — открытие года», «Женщина на службе Отечеству», «Женщина — общественный деятель», «Женщина и милосердие», «Женщина — спортивная гордость» и «Признание».
Ранее сообщалось, что в Московской области 498 жительниц региона наградили знаком «Материнская слава».