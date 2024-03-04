Власти наградили почти 500 многодетных жительниц Подмосковья

В Московской области 498 жительниц региона наградили знаком «Материнская слава».

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Мособлдумы.

«Ещё две многодетные женщины в регионе носят почётное звание «Мать-героиня». Это особые награды, которые признают и отмечают труд матерей, которые заботятся о своих детях и вкладывают много любви и сил в их воспитание», — заявил спикер областного парламента Игорь Брынцалов.

Знак отличия «Материнская слава» вручается женщинам, родившим и воспитавшим пять и более детей.

Звание «Мать-героиня» присуждается женщинам, родившим и вырастившим десять и более детей.

Ранее губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заявила о росте числа многодетных семей в регионе с 17 тыс. до 43 тыс.