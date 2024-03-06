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Голикова рассказала, что курс «Семьеведение» в школах будет внеурочным

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Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что курс «Семьеведение», который планируют внедрить в российскую школьную программу, будет внеурочным.
Голикова рассказала, что курс «Семьеведение» в школах будет внеурочным
  • РИА Новости

Об этом Голикова сообщила в ходе выступления на просветительском марафоне «Знание.Первые» на Всемирном фестивале молодёжи.

Согласно плану проведения Года семьи в России, этот курс необходимо ввести в школьную программу в текущем году.

«Это внеурочные занятия, они в сетку обязательных уроков у нас не войдут», — цитирует её ТАСС.

Голикова добавила, что этот курс преимущественно будет проводиться для учащихся старших классов в формате разговора с психологами и историками.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что запуск нового нацпроекта «Семья» крайне важен для России.

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