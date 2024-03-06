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Агроном Синьковский рассказал, как сохранить букет

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Агроном Пётр Синьковский дал советы по сохранению праздничного букета.
Агроном Синьковский рассказал, как сохранить букет
  • Gettyimages.ru

«Чтобы эффект был полным, подойдите к приобретению цветов придирчиво. Они должны быть без дефектов, механических повреждений и признаков болезней в виде различного цвета пятен на стебле, листьях, прицветнике и цветке. Очень желательно, чтобы бутоны были раскрыты в наименьшей степени», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, дома нужно наполнить вазу холодной водой и дать ей отстояться.

На цветах желательно убрать листья снизу, примерно на треть. Рекомендуется использовать хорошо наточенные ножницы. Далее нужно обрезать стебли под острым углом.

«Когда все цветы из букета обрезаны, понадобится зажигалка или зажжённая конфорка газовой плиты. Каждый цветок на несколько секунд поместите поверх пламени, быстро водя из стороны в сторону. Именно поверх, не опуская в сердцевину огня — нам нужна максимальная температура, а таковая как раз вверху. Обработав таким образом цветок, сразу помещаете его в вазу», — сказал Синьковский.

Как добавил эксперт, такие цветы простоят до трёх недель и больше в свежем и красивом виде.

Ранее президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова и президент Ассоциации флористов Санкт-Петербурга Алла Николаева в беседе с RT дали россиянам советы по выбору цветов к 8 Марта.

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