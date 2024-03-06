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Уголовные дела возбудили после ЧП на ТЭЦ в Туве

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Взрыв на Шагонарской ТЭЦ в Туве послужил основанием для возбуждения сразу нескольких уголовных дел. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Уголовные дела возбудили после ЧП на ТЭЦ в Туве
  • РИА Новости

В ведомстве отметили, что уголовные дела возбудили по статьям о халатности и нарушении требований промышленной безопасности. В рамках следствия будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц и контролирующих органов.

«В настоящее время на месте происшествия продолжает работать группа следователей и следователей-криминалистов регионального следственного управления СК России», — указывается в сообщении.

О чрезвычайном происшествии в Туве стало известно утром 6 марта. Сообщалось, что в результате инцидента пострадали 23 человека. После взрыва в республике ввели режим ЧС.

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