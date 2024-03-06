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Десять человек пострадали при ЧП на ТЭЦ в Тыве

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Десять человек пострадали из-за ЧП на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе Тывы.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

«Выясняем причины ЧП на Шагонарской ТЭЦ», — написал губернатор.

По его словам, погибших нет, пострадавшие госпитализированы.

Отмечается, что на месте работают оперативные службы, здание оцеплено.

«Создаём оперативный штаб, куда войдут руководство МЧС, МВД, Росгвардии, региональных Минздрава, МинЖКХ, Минтопэнерго, службы ГО и ЧС», — добавил Ховалыг.

Ранее сообщалось, что в Петербурге организуют тренинги для глав районов по действиям при ЧП.

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