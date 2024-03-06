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Минздрав: в результате ЧП на Шагонарской ТЭЦ пострадали 23 человека

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В результате ЧП на Шагонарской ТЭЦ в Туве пострадали 23 человека, 15 госпитализированы.
Минздрав: в результате ЧП на Шагонарской ТЭЦ пострадали 23 человека
  • РИА Новости

Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«По оперативным данным, в результате происшествия пострадали 23 человека, 15 госпитализированы с ожогами и травмами», — цитирует его РИА Новости.

Кузнецов уточнил, что состояние шести человек оценивается как тяжёлое.

Ранее режим ЧС регионального значения был введён в Туве после ЧП на Шагонарской ТЭЦ.

Глава Минздрава Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медпомощи пострадавшим.

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