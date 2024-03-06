Минздрав: в результате ЧП на Шагонарской ТЭЦ пострадали 23 человека
- РИА Новости
Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«По оперативным данным, в результате происшествия пострадали 23 человека, 15 госпитализированы с ожогами и травмами», — цитирует его РИА Новости.
Кузнецов уточнил, что состояние шести человек оценивается как тяжёлое.
Ранее режим ЧС регионального значения был введён в Туве после ЧП на Шагонарской ТЭЦ.
Глава Минздрава Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медпомощи пострадавшим.