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В Рослесинфорге рассказали, как выбрать мимозу

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Анастасия Румянцева
В пресс-службе Рослесинфорга рассказали RT, на что обратить внимание при выборе мимозы.
В Рослесинфорге рассказали, как выбрать мимозу
  • РИА Новости

«Самый весенний цветок — ярко-жёлтая мимоза — вовсе не мимоза, а дерево, которое называется акацией серебристой. В российских лесах эти невысокие деревья встречаются лишь изредка. Специалисты Рослесинфорга зафиксировали их наличие в Курской, Оренбургской и Саратовской областях, Краснодарском крае, на Кавказе и в Крыму», — объяснили в организации.

По словам специалистов, в условиях австралийской жары, откуда растение родом, эти деревья могут достигать 45 метров в высоту.

«К нам же пушистые веточки золотого цвета завозят к празднику 8 Марта преимущественно из Абхазии, где она зацветает ещё в январе. Важно, что срез веточек мимозы не вредит дереву», — добавили в пресс-службе.

Для начала выберите надёжного продавца, который работает на цветочном рынке много лет, читайте отзывы и смотрите оценки, всегда просите показать документы, посоветовали эксперты.

«Не покупайте с рук и перед покупкой хорошо осмотрите веточки растения на предмет насекомых-вредителей», — порекомендовали в ведомстве.

Также в пресс-службе подчеркнули, что мимозу не следует использовать для букетов и композиций вместе с другими цветами.

«Если на веточках есть нераскрывшиеся бутоны, то мимозу нужно ставить в воду, предварительно распушив концы веток и удалить листы с нижней и средней частей стебля. После того как распустившийся букет впитает достаточно влаги, его следует переставить в пустую чистую вазу — так мимоза будет радовать вас около недели. Когда мимоза начнёт высыхать, сухоцвет будет радовать глаз ещё в течение нескольких месяцев», — заключили в Рослесинфорге.

Ранее президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова и президент Ассоциации флористов Санкт-Петербурга Алла Николаева в беседе с RT дали россиянам советы по выбору цветов к 8 Марта.

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