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МО: «Алмаз-Антей» ускорит поставки вооружений и техники ВС России

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Руководители предприятий концерна ВКО «Алмаз-Антей» доложили министру обороны России Сергею Шойгу о скорректированных на более ранние сроки графиках поставок вооружений и техники в российские войска.
МО: «Алмаз-Антей» ускорит поставки вооружений и техники ВС России
  • РИА Новости

Как сообщили в пресс-службе Минобороны России, Шойгу 6 марта проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями концерна. По итогам работы он провёл рабочее совещание с руководителями предприятий.

«Руководители предприятий доложили генералу армии Сергею Шойгу об утверждении скорректированных графиков поставки в войска вооружений и военной техники со сдвигом на более ранние сроки», — говорится в сообщении.

Ранее Шойгу призвал производителей комплексов артразведки, РСЗО и снарядов ускорить поставки в Вооружённые силы России.

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