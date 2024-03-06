МО: «Алмаз-Антей» ускорит поставки вооружений и техники ВС России
- РИА Новости
Как сообщили в пресс-службе Минобороны России, Шойгу 6 марта проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями концерна. По итогам работы он провёл рабочее совещание с руководителями предприятий.
«Руководители предприятий доложили генералу армии Сергею Шойгу об утверждении скорректированных графиков поставки в войска вооружений и военной техники со сдвигом на более ранние сроки», — говорится в сообщении.
Ранее Шойгу призвал производителей комплексов артразведки, РСЗО и снарядов ускорить поставки в Вооружённые силы России.