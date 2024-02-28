Шойгу призвал производителей ускорить поставки вооружений в войска

Производителям комплексов артразведки, РСЗО и снарядов необходимо ускорить поставки в Вооружённые силы России. С таким призывом к ним обратился глава Министерства обороны России Сергей Шойгу.

В ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Тульской области.

По итогам работы министр обороны призвал скорректировать график поставок в войска по всей номенклатуре производимого вооружения, сдвинуть сроки передачи техники на II и III кварталы и выдерживать равномерную поставку вооружения в течение года.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что по мере накачки Украины вооружениями будет расти и расход ракет ПВО.