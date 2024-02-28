Шойгу призвал производителей ускорить поставки вооружений в войска
- РИА Новости
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В ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Тульской области.
По итогам работы министр обороны призвал скорректировать график поставок в войска по всей номенклатуре производимого вооружения, сдвинуть сроки передачи техники на II и III кварталы и выдерживать равномерную поставку вооружения в течение года.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что по мере накачки Украины вооружениями будет расти и расход ракет ПВО.