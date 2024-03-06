Аксёнов и Кузнецова обсудили вопросы гуманитарной сферы

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов и заместитель председателя Госдумы России Анна Кузнецова обсудили вопросы гуманитарной сферы в ходе рабочей встречи в Симферополе.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на Telegram-канал Аксёнова.

«В Год семьи особенно важно поддержать семьи, которые пострадали в результате боевых действий, и мы готовы принять их на реабилитацию», — заявил Аксёнов.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области появилась ещё одна мера поддержки для многодетных семей. Теперь они могут получить 50% компенсации стоимости обучения ребёнка до 21 года в среднем профессиональном образовании.