В Калининградской области ввели новую меру поддержки для многодетных

В Калининградской области появилась ещё одна мера поддержки для многодетных семей. Теперь они могут получить 50% компенсации стоимости обучения ребёнка до 21 года в среднем профессиональном образовании.

РИА Новости

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Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Меры поддержки будут продлены до достижения ребёнком 23 лет. Право на такую компенсацию имеет родитель, заключивший договор на платные образовательные услуги. Назначает и перечисляет выплату Центр социальной поддержки населения. Ранее сообщалось, что в Нижегородской области введут новую поддержку для многодетных семей.