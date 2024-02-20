В Калининградской области ввели новую меру поддержки для многодетных
- РИА Новости
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Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Меры поддержки будут продлены до достижения ребёнком 23 лет.
Право на такую компенсацию имеет родитель, заключивший договор на платные образовательные услуги.
Назначает и перечисляет выплату Центр социальной поддержки населения.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области введут новую поддержку для многодетных семей.