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В Калининградской области ввели новую меру поддержки для многодетных

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В Калининградской области появилась ещё одна мера поддержки для многодетных семей. Теперь они могут получить 50% компенсации стоимости обучения ребёнка до 21 года в среднем профессиональном образовании.
В Калининградской области ввели новую меру поддержки для многодетных
  • РИА Новости
  • © gov39.ru

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Меры поддержки будут продлены до достижения ребёнком 23 лет.

Право на такую компенсацию имеет родитель, заключивший договор на платные образовательные услуги.

Назначает и перечисляет выплату Центр социальной поддержки населения.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области введут новую поддержку для многодетных семей.

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