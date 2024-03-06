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Генпрокуратура России рассказала об отказе Запада выдавать преступников

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Генеральная прокуратура России заявила, что западные страны отказываются выдавать российской стороне опасных преступников.
Генпрокуратура России рассказала об отказе Запада выдавать преступников
  • РИА Новости

«После начала специальной военной операции правоохранительные органы западных стран, прежде всего государств Европейского союза, отказались от сотрудничества с Россией в угоду международной преступности», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что за 2023 год иностранными государствами отказано в исполнении 66 запросов о правовой помощи, из них 34 — по политическим мотивам: Швейцария — 26, Латвия — 4, США — 2, Болгария и Лихтенштейн — по 1.

Так, например, в октябре 2023 года Болгария отказала в правовой помощи по российскому запросу по уголовному делу о подрыве грузового автомобиля на Крымском мосту в связи с тем, что исполнение запроса «может нанести ущерб суверенитету Болгарии».

«За 2023 год иностранными государствами отказано в удовлетворении 114 российских запросов о выдаче лиц для уголовного преследования и исполнения приговора, из них 38 — по политическим мотивам», — отмечается в заявлении.

В числе лиц, в выдаче которых отказано по политическим мотивам, обвиняемые в убийстве, причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни потерпевшего, участии в деятельности террористической организации, незаконном сбыте наркотических средств и других преступлениях.

При этом ведомство указывает, что есть и положительные примеры сотрудничества. Так, за 2023 год компетентными органами иностранных государств приняты решения о выдаче в Российскую Федерацию 151 лица, исполнены 376 российских запросов о правовой помощи по уголовным делам.

«Например, Министерством юстиции Республики Сербия удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче для привлечения лица к уголовной ответственности за использование заведомо подложного документа и покушение на мошенничество в крупном размере при получении выплат», — отметили в Генпрокуратуре.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов встретился с председателем Агентства по противодействию коррупции Республики Казахстан Асхатом Жумагали.

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