Генпрокуратура России рассказала об отказе Запада выдавать преступников

Генеральная прокуратура России заявила, что западные страны отказываются выдавать российской стороне опасных преступников.

«После начала специальной военной операции правоохранительные органы западных стран, прежде всего государств Европейского союза, отказались от сотрудничества с Россией в угоду международной преступности», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что за 2023 год иностранными государствами отказано в исполнении 66 запросов о правовой помощи, из них 34 — по политическим мотивам: Швейцария — 26, Латвия — 4, США — 2, Болгария и Лихтенштейн — по 1.

Так, например, в октябре 2023 года Болгария отказала в правовой помощи по российскому запросу по уголовному делу о подрыве грузового автомобиля на Крымском мосту в связи с тем, что исполнение запроса «может нанести ущерб суверенитету Болгарии».

«За 2023 год иностранными государствами отказано в удовлетворении 114 российских запросов о выдаче лиц для уголовного преследования и исполнения приговора, из них 38 — по политическим мотивам», — отмечается в заявлении.

В числе лиц, в выдаче которых отказано по политическим мотивам, обвиняемые в убийстве, причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни потерпевшего, участии в деятельности террористической организации, незаконном сбыте наркотических средств и других преступлениях.

При этом ведомство указывает, что есть и положительные примеры сотрудничества. Так, за 2023 год компетентными органами иностранных государств приняты решения о выдаче в Российскую Федерацию 151 лица, исполнены 376 российских запросов о правовой помощи по уголовным делам.

«Например, Министерством юстиции Республики Сербия удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче для привлечения лица к уголовной ответственности за использование заведомо подложного документа и покушение на мошенничество в крупном размере при получении выплат», — отметили в Генпрокуратуре.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов встретился с председателем Агентства по противодействию коррупции Республики Казахстан Асхатом Жумагали.