Краснов встретился с главой агентства Казахстана по противодействию коррупции

Генпрокурор России Игорь Краснов встретился с председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Асхатом Жумагали.

Краснов отметил активную реализацию договорённостей, достигнутых сторонами прошлым летом в ходе встречи в Екатеринбурге. Генпрокурор подчеркнул, что 21 февраля будет подписан Меморандум о взаимопонимании, который создаст правовую основу для дальнейшего сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес, будет способствовать укреплению связей в практической и научно-образовательной сферах.

«Опыт участия в международных антикоррупционных мероприятиях показывает общие интересы двух ведомств в совершенствовании международных правовых инструментов», — сказал Краснов.

В ноябре прошлого года генпрокурор России провёл встречу с первым председателем и генеральным прокурором Верховного суда Алжира Тахаром Мамуни и Маджидом Абдеррахимом.