Генпрокурор России встретился со своими коллегами из Алжира

Генпрокурор России Игорь Краснов провёл встречу с первым председателем и генеральным прокурором Верховного суда Алжира Тахаром Мамуни и Маджидом Абдеррахимом.

В рамках встречи Краснов отметил, что у российского ведомства и Верховного суда Алжира имеется много точек соприкосновения касательно борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия и так далее.

Кроме того, он заявил о готовности обмениваться опытом противодействия самым актуальным транснациональным преступлениям, в том числе совершаемым с применением высоких технологий.

Краснов подчеркнул, что российской стороне интересен алжирский опыт.

Ранее сообщалось, что российский генпрокурор предложил Алжиру продумать соглашение о невыдаче граждан по запросам МУС.