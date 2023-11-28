Генпрокурор России встретился со своими коллегами из Алжира
В рамках встречи Краснов отметил, что у российского ведомства и Верховного суда Алжира имеется много точек соприкосновения касательно борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия и так далее.
Кроме того, он заявил о готовности обмениваться опытом противодействия самым актуальным транснациональным преступлениям, в том числе совершаемым с применением высоких технологий.
Краснов подчеркнул, что российской стороне интересен алжирский опыт.
Ранее сообщалось, что российский генпрокурор предложил Алжиру продумать соглашение о невыдаче граждан по запросам МУС.