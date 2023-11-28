Краснов предложил Алжиру продумать соглашение о невыдаче граждан по запросам МУС

Алжиру следует подумать о соглашении, которое позволило бы не выдавать граждан по запросам Международного уголовного суда (МУС). С таким предложением к министру юстиции республики Абдеррашиду Таби обратился генеральный прокурор России Игорь Краснов.

В ходе встречи, которая прошла 28 ноября в Алжире, Краснов также предложил Таби подумать о предоставлении соответствующих взаимных гарантий до подписания этого соглашения.

«Сегодня эта организация усилиями определённых групп используется в угоду личных интересов и в нарушение общепризнанных норм международного права», — цитирует Краснова пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее президент Алжира Абдельмаджид Теббун обратился к юристам с призывом подать в МУС иск к Израилю.