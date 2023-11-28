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Краснов предложил Алжиру продумать соглашение о невыдаче граждан по запросам МУС

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Алжиру следует подумать о соглашении, которое позволило бы не выдавать граждан по запросам Международного уголовного суда (МУС). С таким предложением к министру юстиции республики Абдеррашиду Таби обратился генеральный прокурор России Игорь Краснов.
Краснов предложил Алжиру продумать соглашение о невыдаче граждан по запросам МУС
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

В ходе встречи, которая прошла 28 ноября в Алжире, Краснов также предложил Таби подумать о предоставлении соответствующих взаимных гарантий до подписания этого соглашения.

«Сегодня эта организация усилиями определённых групп используется в угоду личных интересов и в нарушение общепризнанных норм международного права», — цитирует Краснова пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее президент Алжира Абдельмаджид Теббун обратился к юристам с призывом подать в МУС иск к Израилю.

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