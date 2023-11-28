Краснов предложил Алжиру продумать соглашение о невыдаче граждан по запросам МУС
- РИА Новости
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В ходе встречи, которая прошла 28 ноября в Алжире, Краснов также предложил Таби подумать о предоставлении соответствующих взаимных гарантий до подписания этого соглашения.
«Сегодня эта организация усилиями определённых групп используется в угоду личных интересов и в нарушение общепризнанных норм международного права», — цитирует Краснова пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее президент Алжира Абдельмаджид Теббун обратился к юристам с призывом подать в МУС иск к Израилю.