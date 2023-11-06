Президент Алжира Теббун призвал юристов подать иск в МУС против Израиля

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун призвал юристов из арабских стран и правозащитные организации подать иск в Международный уголовный суд (МУС) против Израиля за преступления в отношении жителей Палестины.

Как отметил алжирский лидер, Армия обороны Израиля устроила «чудовищную резню палестинского народа» с молчаливого согласия всего мира.

«Я призываю свободных людей мира, арабских юристов и правозащитные организации подать иск против Израиля в Международный уголовный суд», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что Турция отзывает своего посла в Тель-Авиве в Анкару для консультаций на фоне действий армии Израиля в секторе Газа.