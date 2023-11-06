Президент Алжира Теббун призвал юристов подать иск в МУС против Израиля
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Как отметил алжирский лидер, Армия обороны Израиля устроила «чудовищную резню палестинского народа» с молчаливого согласия всего мира.
«Я призываю свободных людей мира, арабских юристов и правозащитные организации подать иск против Израиля в Международный уголовный суд», — цитирует его РИА Новости.
Ранее стало известно, что Турция отзывает своего посла в Тель-Авиве в Анкару для консультаций на фоне действий армии Израиля в секторе Газа.