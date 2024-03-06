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Названа самая популярная IT-профессия у россиянок

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Специальность по ручному тестированию и контролю качества разработки признана самой популярной среди жительниц России, работающих в сфере IT.
Названа самая популярная IT-профессия у россиянок
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование, проведённое платформой SkillStaff.

По данным экспертов, среди сотрудниц IT-сферы, как и в начале 2023 года, наибольшей популярностью пользуется специальность по ручному QA — 15% женщин имеют такую специализацию. Речь идёт о специалистах, которые ищут и анализируют ошибки в ПО без применения программ.

На втором месте — системный аналитик (14,6%), на третьем — бизнес-аналитик (11%).

Ранее россияне назвали работу курьера идеальным видом занятости для подростков.

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