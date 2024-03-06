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Специалист Евстратова: изучение иностранного языка даётся проще творческим людям

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Руководитель тренингового центра для преподавателей онлайн-школы Skyeng Марина Евстратова рассказала, что изучение иностранного языка способствует развитию когнитивных навыков.

Изучение иностранного языка лучше всего даётся людям с творческим и гибким аналитическим мышлением, поделилась специалист с газетой «Известия».

По её словам, язык даётся легче, если человек открыт чему-то новому, готов погружаться в социальные структуры и особенности социальных взаимоотношений, менталитета, присущих другой культуре.

Евстратова также отметила, что мнение о том, что с возрастом язык учить сложнее, не соответствует действительности.

«Возраст начинает влиять на скорость обучения только тогда, когда человек достигает возраста около 38 лет», — отметила она.

Ранее педагог, методист интерактивных карточных заданий по русскому языку образовательной платформы «Учи.ру» Алиса Гаврилина рассказала о влиянии аккуратного почерка на дисциплину и память.

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