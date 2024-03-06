Большинство россиянок совмещают с работой домашние обязанности

Новое исследование показало, что 58% российских женщин совмещают домашние и семейные обязанности с работой.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на «АльфаСтрахование».

По словам 92% опрошенных, они работают полный рабочий день. Отводят ребёнка в сад или школу 61%. На сон в течение рабочей недели 56% женщин тратят не более пяти часов ежедневно.

У 22% респондентов, помимо основной работы, есть стабильная или периодическая подработка.

На домашние дела у 29% женщин уходит от 15 до 60 минут ежедневно, 27% откладывают основные домашние обязанности до выходных.

Ранее сообщалось, что согласно исследованию, 34% россиян задерживаются на работе каждый день, а 13% утверждают, что работают без выходных.