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Треть россиян задерживаются на работе каждый день

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Согласно новому исследованию, 34% россиян задерживаются на работе каждый день, а 13% утверждают, что работают без выходных.
Треть россиян задерживаются на работе каждый день
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на свой опрос, проведённый в мессенджерах и соцсетях.

По словам 16% респондентов, они перерабатывают не на постоянной основе. Ещё 10% рассказали, что на основной работе они не задерживаются, но затем берут подработку, поэтому рабочий день получается долгим.

Как утверждают 23% опрошенных, они всегда работают строго по графику.

Ранее сообщалось, что в 2023 году средняя фактическая продолжительность рабочего дня в России составила 7,17 часа — максимум за 19 лет.

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