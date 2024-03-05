Треть россиян задерживаются на работе каждый день
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Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на свой опрос, проведённый в мессенджерах и соцсетях.
По словам 16% респондентов, они перерабатывают не на постоянной основе. Ещё 10% рассказали, что на основной работе они не задерживаются, но затем берут подработку, поэтому рабочий день получается долгим.
Как утверждают 23% опрошенных, они всегда работают строго по графику.
Ранее сообщалось, что в 2023 году средняя фактическая продолжительность рабочего дня в России составила 7,17 часа — максимум за 19 лет.