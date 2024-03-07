Косметические наборы и сладости названы самыми нежеланными подарками на 8 Марта
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Так, самыми нежеланными подарками, согласно опросу «АльфаСтрахования», стали сладости и косметические наборы.
Также эксперты рассказали, что почти половина российских женщин 8 Марта хотят «просто отдохнуть».
«24% из них с удовольствием примут в качестве подарка организацию уборки в квартире, а 14% предпочтут побыть наедине с семьёй, партнёром или вообще в одиночестве. При этом 36% женщин, наоборот, хотели бы провести этот день вне дома и максимально весело», — отмечается в исследовании.
Кроме того, 18% опрошенных хотели бы в качестве подарка получить туристическую поездку, а 24% — сертификат на массаж или косметологические процедуры.
Среди материальных подарков популярны сертификаты на покупку одежды (24%) и ювелирные украшения (16%), пояснили специалисты.
Отмечается, что 3% женщин назвали желанным подарком автомобиль, а 1% — квартиру.
Всего в опросе приняли участие более 1,4 тыс. человек.
Ранее аналитики провели исследование и выяснили, как женщины готовятся к 23 Февраля на работе, а также сколько готовы потратить на подарки своим коллегам.