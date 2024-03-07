RT в Telegram
Подпишись

Косметические наборы и сладости названы самыми нежеланными подарками на 8 Марта

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Аналитики провели опрос и выяснили, о каких подарках на 8 Марта мечтают российские женщины, а какие считают неудачными. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
Косметические наборы и сладости названы самыми нежеланными подарками на 8 Марта
  • Gettyimages.ru

Так, самыми нежеланными подарками, согласно опросу «АльфаСтрахования», стали сладости и косметические наборы.

Также эксперты рассказали, что почти половина российских женщин 8 Марта хотят «просто отдохнуть».

«24% из них с удовольствием примут в качестве подарка организацию уборки в квартире, а 14% предпочтут побыть наедине с семьёй, партнёром или вообще в одиночестве. При этом 36% женщин, наоборот, хотели бы провести этот день вне дома и максимально весело», — отмечается в исследовании.

Кроме того, 18% опрошенных хотели бы в качестве подарка получить туристическую поездку, а 24% — сертификат на массаж или косметологические процедуры.

Среди материальных подарков популярны сертификаты на покупку одежды (24%) и ювелирные украшения (16%), пояснили специалисты.

Отмечается, что 3% женщин назвали желанным подарком автомобиль, а 1% — квартиру.

Всего в опросе приняли участие более 1,4 тыс. человек.

Ранее аналитики провели исследование и выяснили, как женщины готовятся к 23 Февраля на работе, а также сколько готовы потратить на подарки своим коллегам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить