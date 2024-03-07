Косметические наборы и сладости названы самыми нежеланными подарками на 8 Марта

Аналитики провели опрос и выяснили, о каких подарках на 8 Марта мечтают российские женщины, а какие считают неудачными. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

Так, самыми нежеланными подарками, согласно опросу «АльфаСтрахования», стали сладости и косметические наборы.

Также эксперты рассказали, что почти половина российских женщин 8 Марта хотят «просто отдохнуть».

«24% из них с удовольствием примут в качестве подарка организацию уборки в квартире, а 14% предпочтут побыть наедине с семьёй, партнёром или вообще в одиночестве. При этом 36% женщин, наоборот, хотели бы провести этот день вне дома и максимально весело», — отмечается в исследовании.

Кроме того, 18% опрошенных хотели бы в качестве подарка получить туристическую поездку, а 24% — сертификат на массаж или косметологические процедуры.

Среди материальных подарков популярны сертификаты на покупку одежды (24%) и ювелирные украшения (16%), пояснили специалисты.

Отмечается, что 3% женщин назвали желанным подарком автомобиль, а 1% — квартиру.

Всего в опросе приняли участие более 1,4 тыс. человек.

Ранее аналитики провели исследование и выяснили, как женщины готовятся к 23 Февраля на работе, а также сколько готовы потратить на подарки своим коллегам.