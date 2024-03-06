Путин поздравил Валентину Терешкову с днём рождения

Президент России Владимир Путин поздравил первую женщину-космонавта Валентину Терешкову с днём рождения.

«Ваш легендарный подвиг, огромный вклад в развитие отечественной космонавтики, вся Ваша героическая биография по праву вписаны в историю нашей страны», — говорится в тексте поздравительной телеграммы.

Глава государства отметил активную гражданскую позицию Терешковой и значимую законотворческую и общественную деятельность.

«Доброго Вам здоровья и всего наилучшего. Пользуясь случаем, поздравляю с наступающим Международным женским днём», — добавил Путин.

В июне президент вручил Терешковой орден Гагарина за выдающиеся заслуги в освоении космоса.

Полёт Терешковой в космос состоялся 16 июня 1963 года.