Путин вручил Терешковой орден Гагарина за выдающиеся заслуги в освоении космоса
- РИА Новости
Встреча прошла в Константиновском дворце после того, как Путин выступил на ПМЭФ. Кадры встречи опубликовал ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.
«Поздравляю вас», — сказал президент Терешковой, вручая орден.
Также он подарил ей букет цветов.
Полёт Терешковой в космос состоялся 16 июня 1963 года.
Орден Гагарина был учреждён в мае. Им будут награждать за заслуги в сфере космоса.