Путин вручил Терешковой орден Гагарина за выдающиеся заслуги в освоении космоса

Российский президент Владимир Путин встретился с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой по случаю годовщины её полёта в космос и лично вручил ей орден Гагарина.

Встреча прошла в Константиновском дворце после того, как Путин выступил на ПМЭФ. Кадры встречи опубликовал ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.

«Поздравляю вас», — сказал президент Терешковой, вручая орден.

Также он подарил ей букет цветов.

Полёт Терешковой в космос состоялся 16 июня 1963 года.

Орден Гагарина был учреждён в мае. Им будут награждать за заслуги в сфере космоса.