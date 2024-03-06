Собянин: флагманский центр Склифа принял более 55 тысяч пациентов за год

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что флагманский центр Института Склифосовского за первый год работы принял более 55 тыс. пациентов. Медучреждение работает по новому стандарту.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Благодаря новому стандарту экстренная помощь оказывается в полтора раза быстрее, чем раньше. За первые два часа большей части поступивших пациентов проводится полный комплекс исследований, ставится диагноз и принимается решение о госпитализации», — сказано в сообщении.

Собянин также отметил, что за год специалисты центра провели более 7,2 тыс. операций широкого профиля.

Ранее НСН со ссылкой на слова Сергея Собянина сообщала, что обновлённые и переоснащённые отделения откроются в городских клинических больницах имени Вересаева и Филатова после окончания капитального ремонта.