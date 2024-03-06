Собянин: флагманский центр Склифа принял более 55 тысяч пациентов за год
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
«Благодаря новому стандарту экстренная помощь оказывается в полтора раза быстрее, чем раньше. За первые два часа большей части поступивших пациентов проводится полный комплекс исследований, ставится диагноз и принимается решение о госпитализации», — сказано в сообщении.
Собянин также отметил, что за год специалисты центра провели более 7,2 тыс. операций широкого профиля.
Ранее НСН со ссылкой на слова Сергея Собянина сообщала, что обновлённые и переоснащённые отделения откроются в городских клинических больницах имени Вересаева и Филатова после окончания капитального ремонта.