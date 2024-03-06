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Собянин: флагманский центр Склифа принял более 55 тысяч пациентов за год

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что флагманский центр Института Склифосовского за первый год работы принял более 55 тыс. пациентов. Медучреждение работает по новому стандарту.
Собянин: флагманский центр Склифа принял более 55 тысяч пациентов за год

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Благодаря новому стандарту экстренная помощь оказывается в полтора раза быстрее, чем раньше. За первые два часа большей части поступивших пациентов проводится полный комплекс исследований, ставится диагноз и принимается решение о госпитализации», — сказано в сообщении.

Собянин также отметил, что за год специалисты центра провели более 7,2 тыс. операций широкого профиля.

Ранее НСН со ссылкой на слова Сергея Собянина сообщала, что обновлённые и переоснащённые отделения откроются в городских клинических больницах имени Вересаева и Филатова после окончания капитального ремонта.

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