Путин поддержал идею о создании аграрных классов в российских школах
- РИА Новости
Соответствующее заявление он сделал во время встречи с представителями АПК.
«Да-да-да, агроклассы. Здесь — особенно это касается школ на селе, так или иначе связанных с сельхозпроизводством, — точно нужно сделать», — сказал российский лидер, комментируя идею о создании в школах аграрных классов.
Вместе с этим Путин добавил, что в настоящий момент дети и так перегружены, поэтому нужно быть аккуратным, хотя «профориентация совершенно точно нужна».
До этого Путин поддержал инициативу по созданию зерновой биржи в рамках БРИКС.