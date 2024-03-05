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Путин поддержал идею о создании аграрных классов в российских школах

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Президент России Владимир Путин поддержал идею о создании аграрных классов в российских школах.
Путин поддержал идею о создании аграрных классов в российских школах
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал во время встречи с представителями АПК.

«Да-да-да, агроклассы. Здесь — особенно это касается школ на селе, так или иначе связанных с сельхозпроизводством, — точно нужно сделать», — сказал российский лидер, комментируя идею о создании в школах аграрных классов.

Вместе с этим Путин добавил, что в настоящий момент дети и так перегружены, поэтому нужно быть аккуратным, хотя «профориентация совершенно точно нужна».

До этого Путин поддержал инициативу по созданию зерновой биржи в рамках БРИКС.

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