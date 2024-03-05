Президент России Владимир Путин поддержал инициативу по созданию зерновой биржи в рамках БРИКС.

Соответствующее заявление он сделал во время беседы с представителями агропромышленного комплекса.

«Что касается биржи, то, конечно, вы правы абсолютно. Все эти биржевые индексы формируются или в Штатах, или в Европе, в том же Париже. Я не знаю, французы сколько производят зерна? Думаю, что поменьше, чем мы. А по традиции там формируется биржевой индекс», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, подобное положение дел не очень справедливо, так как это влияет на ценообразование. Он отметил, что в БРИКС есть производящие и покупающие зерно государства, поэтому идея биржи может быть интересна объединению.

«Тем более что вот эти вещи спекулятивного характера, они, конечно, отражаются в конечном итоге на потребителях. А это проблема», — добавил он.

В декабре Путин сообщил, что по итогам 2023 года урожай в России снова рекордный, произведено более 150 млн т зерна.