«Известия»: продажи новых авто в России в феврале увеличились на 30%

Продажи новых автомобилей в феврале выросли на 30% по сравнению с данными за январь. Об этом говорится в статье «Известий».

Отмечается, что объём проданных авто увеличился по сравнению с февралём прошлого года на 85%.

В качестве причин такого поведения покупателей эксперты называют скидки на модели, которые были произведены в прошлом году.

Ранее аналитики в ходе недавнего исследования выяснили, что в России на долю кроссоверов и внедорожников (SUV) пришлось 23% продаж на рынке автомобилей с пробегом по итогам 2023 года, тогда как в 2022-м доля таких автомобилей составляла 20%.