В России продажи кроссоверов и внедорожников с пробегом достигли 23% в 2023 году

Аналитики в ходе недавнего исследования выяснили, что в России на долю кроссоверов и внедорожников (SUV) пришлось 23% продаж на рынке автомобилей с пробегом по итогам 2023 года, тогда как в 2022-м доля SUV составляла 20%.

Средняя стоимость автомобиля с пробегом сегмента SUV в 2023 году составила 1,45 млн рублей, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные платформы «Авито Авто».

Самые востребованные бренды кроссоверов и внедорожников в России по итогам прошлого года на рынке авто с пробегом: ВАЗ (Lada) с долей продаж 9,2%, Toyota (8,6%), Hyundai (8,3%), Nissan (6,9%) и BMW (6%).

Самой продаваемой моделью автомобиля с пробегом сегмента SUV в 2023 году в России стала Lada 4x4 с долей рынка в 7,1%. Далее следуют Chevrolet Niva (4,5%), Kia Sportage (3,9%), Toyota RAV4 (2,9%) и Volkswagen Tiguan (2,6%).

Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в беседе с НСН рассказал, как определить у подержанной машины скрученный пробег.