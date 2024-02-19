В России продажи кроссоверов и внедорожников с пробегом достигли 23% в 2023 году
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Средняя стоимость автомобиля с пробегом сегмента SUV в 2023 году составила 1,45 млн рублей, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные платформы «Авито Авто».
Самые востребованные бренды кроссоверов и внедорожников в России по итогам прошлого года на рынке авто с пробегом: ВАЗ (Lada) с долей продаж 9,2%, Toyota (8,6%), Hyundai (8,3%), Nissan (6,9%) и BMW (6%).
Самой продаваемой моделью автомобиля с пробегом сегмента SUV в 2023 году в России стала Lada 4x4 с долей рынка в 7,1%. Далее следуют Chevrolet Niva (4,5%), Kia Sportage (3,9%), Toyota RAV4 (2,9%) и Volkswagen Tiguan (2,6%).
Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в беседе с НСН рассказал, как определить у подержанной машины скрученный пробег.