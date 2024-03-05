Путин рассказал, что у России практически нет зависимости от импорта продуктов

Российский президент Владимир Путин рассказал, что у России в настоящее время практически нет зависимости от импорта продуктов.

Об этом он сказал в ходе встречи с работниками агропромышленного комплекса.

По его словам, за предыдущие годы очень многое изменилось в российском агропромышленном секторе.

Глава государства отметил, что в 2000 году Россия зависела почти по всем основным компонентам и направлениям по обеспечению страны продуктами питания.

«Сейчас такой зависимости практически не существует», — цитирует его ТАСС.

Также Путин поддержал инициативу по созданию зерновой биржи в рамках БРИКС.