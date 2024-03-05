Путин рассказал, что у России практически нет зависимости от импорта продуктов
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе встречи с работниками агропромышленного комплекса.
По его словам, за предыдущие годы очень многое изменилось в российском агропромышленном секторе.
Глава государства отметил, что в 2000 году Россия зависела почти по всем основным компонентам и направлениям по обеспечению страны продуктами питания.
«Сейчас такой зависимости практически не существует», — цитирует его ТАСС.
Также Путин поддержал инициативу по созданию зерновой биржи в рамках БРИКС.