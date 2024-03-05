В Удмуртии более 150 детей получили лечение в 2023 году благодаря фонду «Круг добра»

В Удмуртии более 150 детей получили дорогостоящее лечение в 2023 году благодаря фонду «Круг добра», заявили в пресс-службе регионального Минздрава.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«По многим нашим пациентам мы получили отличные результаты лечения. Например, девочка-подросток, страдающая от муковисцидоза, которую мы готовили к трансплантации лёгких, теперь в ней не нуждается», — отметила Наталья Ермолаева, главный внештатный педиатр Минздрава Удмуртии.

В перечень фонда входит более 90 заболеваний, список расширяется.

Ранее, как стало известно RT, экспертный совет «Круга добра» включил в перечень тяжёлых жизнеугрожающих и хронических заболеваний реакцию «трансплантат против хозяина» (РТПХ) и атрофию зрительного нерва Лебера (НОНЛ).