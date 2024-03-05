Психолог Хорс назвал завышенные ожидания одной из причин выгорания на работе
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«Основное количество людей, которые себя классифицируют как burn out, то есть выгоревшие, причинами называют именно наличие хронических отрицательных переживаний на работе. Из-за чего эти люди испытывают разочарование и другие отрицательные эмоции? На первый взгляд, хочется сказать, что из-за работы, из-за взаимоотношений с коллегами, из-за отношений с начальством и с партнёрами и так далее, но это не так», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.
По его словам, на самом деле это происходит из-за толкований обстоятельств как однозначно отрицательных, а также из-за неготовности к этим обстоятельствам.
Как пояснил Хорс, чаще всего о профессиональном выгорании говорит молодёжь, которая, как правило, хуже готова к непредвиденным ситуациям на работе.
Эксперт посоветовал выстраивать адекватные ожидания и спокойно относиться к неожиданным обстоятельствам.
Ранее диетолог Маргарита Королёва заявила в беседе с НСН, что готовое питание пользуется популярностью у молодых людей до 35 лет, занятых карьерой.