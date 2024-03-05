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Психолог Хорс назвал завышенные ожидания одной из причин выгорания на работе

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Практикующий психолог, писатель, кандидат психологических наук Михаил Хорс выразил мнение, что завышенные ожидания являются одной из причин выгорания на работе.
Психолог Хорс назвал завышенные ожидания одной из причин выгорания на работе
  • Gettyimages.ru

«Основное количество людей, которые себя классифицируют как burn out, то есть выгоревшие, причинами называют именно наличие хронических отрицательных переживаний на работе. Из-за чего эти люди испытывают разочарование и другие отрицательные эмоции? На первый взгляд, хочется сказать, что из-за работы, из-за взаимоотношений с коллегами, из-за отношений с начальством и с партнёрами и так далее, но это не так», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, на самом деле это происходит из-за толкований обстоятельств как однозначно отрицательных, а также из-за неготовности к этим обстоятельствам.

Как пояснил Хорс, чаще всего о профессиональном выгорании говорит молодёжь, которая, как правило, хуже готова к непредвиденным ситуациям на работе.

Эксперт посоветовал выстраивать адекватные ожидания и спокойно относиться к неожиданным обстоятельствам.

Ранее диетолог Маргарита Королёва заявила в беседе с НСН, что готовое питание пользуется популярностью у молодых людей до 35 лет, занятых карьерой.

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